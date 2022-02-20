疫情｜彩榮路體育館用作隔離設施　議員﹕安置接近可出院患者

本港確診個案數字幾何式上升，至今仍未見頂，急症室、病房及社區治療設施不堪負荷，故政府將在竹篙灣及啟德將設約1萬個社區隔離及治療單位，同時連同徵用新落成公屋、租借酒店和改裝體育中心，可提供約2萬個隔離治療用單位。其中，位於九龍灣彩榮路58號彩福邨、在去年12月29日落成啟用的彩榮路體育館，臨時用作隔離設施，今日（20日）晚上起接收接近可出院的患者。晚上7時許，記者見到彩榮路體育館主場內已擺放多張病床，有工作人員將物資陸續搬入主場內，現場有警方人員協助維持秩序。



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身兼觀塘區議員的立法會議員顏汶羽於Facebook發文，指彩榮路體育館臨時用作安置接近可出院的病患者。暫定救護車會由彩禧路公園的消防通道進出，患者會由體育館正門出入，預計會接收不多於150名病患者，預計由今晚較夜時間起開始運作。彩榮路體育館的抽風系統是獨立運作，亦經機電署再三確認，確保排出的氣體是安全。

體育館外的公園一段路亦會圍封，往彩德方向的居民要由彩福邨羅馬廣場旁行人路繞過彩和樓後往彩德邨，街市的出入口維持不變。另外，彩和樓平台公園亦會關閉及鎖上，以確保體育館與居民保持應有的距離。

根據資料，彩榮路體育館佔地約9,380平方米，提供多樣化的康體設施，其中多用途主場，可用作2個籃球場或2個排球場或8個羽毛球場。