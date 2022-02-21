嚴寒冷雨下菜苗生長慢或凍死　本地菜價恐再升兩成

寒冷天氣警告持續生效，天文台更錄得今日最低7.5度，創入冬以來最低溫，新界地區再低一兩度。有農民表示，受連續兩日連續下雨及低溫影響，令菜種凍死、菜苗生長緩慢，造成四至五位數損失。新界本地農協會稱，以現時菜芯批發價計算，估計農夫每畝地損失3,750至8,750元，蔬菜零售價亦會最少上升兩成。



信哥指今早新田氣溫僅約5度，加上連續兩日不斷下雨，粟米種已凍死，而椰菜、生菜等菜苗生長速亦會減慢，「生菜唔靚，多數唔要」。（蔡正邦攝）

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元朗新田信芯園農莊主理人梁日信（信哥）表示，現時菜價高，寒冷天氣及連日雨天，令菜農損失四至五位數。他又稱「等啲地乾返先翻到土，播到菜種、播到苗，最快都要一、兩個月先有菜賣。」

信哥早於氣溫急降前收割部分未完全長成的蔬菜，盡量減低損失，今早新田氣溫僅約5度，加上連續兩日不斷下雨，稍早前趁天氣回暖時播的粟米種已「黃晒，爛芯」、「兩日玩完晒，等於好似BB啱啱出世，最大，𠵱家冇辦法喇」，而椰菜、生菜等菜苗生長速度亦會減慢，「生菜唔靚，多數唔要」。他補充指大部分蔬菜在10度低溫下都會凍死，「好彩我啲穀種未播，只播咗粟米種，佢一好返天我哋又再重頭嚟過」。

此外，劍蘭種植方面亦損失慘重，信哥稱劍蘭最怕吹風及下雨，下雨令泥土液化，「劍蘭吸飽水就會東歪西倒」，四小時內未能收割就無法批發出售，只能讓它們在田內開花，「無辦法喇，天氣又凍，手硬腳硬啲夥計，今日佢哋又咁啱打咗針，畀佢哋休息，聽日先算。」受到疫情影響，沒有花市，信芯園連續兩年虧損，今年單單花種已損失六位數字，收成少了三分之一，近日剛剛開始收成，但又下雨，「由星期日開始係咁落，星期六我哋都仲有出去賣花，落到狗咁樣，唔好出喇，冷病仲麻煩」，信哥稱後日才會再賣花。他稱現時市道亦冷淡，「賣唔到就由得佢喺田開花，無謂再收，收會花幾多人工？」他樂觀稱待疫情緩和後，香港市民前來打卡「影返張靚相好過。」

信哥指，今年內地菜斷供，本地菜補上「自供自給」，市民及政府部門知道本地農業發揮一定作用，可持續發展。今次連續兩天雪雨，但慶幸不是結霜或逾10毫米大雨，否則損失更大，已屬不幸中之大幸。他稱曾申請搭建溫室棚作育苗之用，「育到苗唔使死晒」，但要經過多個政府部門審批，但地政遲遲未批出牌照。

元朗新田信芯園農莊主理人梁日信（信哥）。（蔡正邦攝）

蔬菜零售價最少再升兩成

新界本地農協會主席黃七娣表示，連日下雨及天氣寒冷對蔬菜收成有一定影響，氣溫急降令蔬菜停止生長，原本一周內收成的蔬菜或需延長至10天，此外種籽發芽率亦會下降，根部亦會被凍壞、收縮或腐爛，影響會逐步浮現，估計會減產三至七成。以現時菜芯每斤批發價25元計算，每畝田最多出產500斤，即農民每畝田最少損失3750至8750元，黃估計蔬菜零售價會受減產影響，最少再上升兩成。

而蕉徑蔬菜產銷及貸款有限責任合作社理事長朱淦明則表示，農民在立春後開始播種，無料到氣溫會急降，估計莧菜等菜苗會損失四成，瓜苗則損失六成，「一凍啲瓜就全軍覆沒」，預計兩日後菜價便會上升。他希望漁農署協助農戶申請緊急救援基金，以降低損失。