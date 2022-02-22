荃灣41歲女子暈倒　送院搶救後不治

撰文：凌逸德
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今日（22日）早上9時許，警方接獲一名男子報案指，其女兒於荃灣海壩新村一單位內暈倒。警員接報到場，該名41歲姓何女子陷昏迷，她被送往仁濟醫院治理，其後證實死亡，其死因有待驗屍後確定。

有人昏迷