地盤工2月強檢致上班不足　不符失業援助資格　六口家需借貸生活

政府於第六輪「防疫抗疫基金」首推臨時失業支援，為失業不少於一個月的合資格人士提供1萬元資助，但有手停口停的地盤工因多次強制檢測，不能上班，收入銳減，2月至今上班4日，收入4,000元，無法應付一家六口開支，只能借貸過日子，「冇計，一定要生活，一定要食飯，一定要交租！」他期望政府支援惠及更多受疫情影響財困的家庭。



林先生2月先後進行3次強制檢測，至今（22日）只上班4天，收入僅4000元，準備再次貨款作一家生活費。（受訪者提供圖片）

林先生與妻子育有四名在學子女（8至20歲），在社區組織協會的協助下，一家六口以月租7000元租住唐樓單位。由於幼子是殘疾人士，需要太太全職照顧，林先生獨挑家庭經濟重擔。他任職地盤工人，過去兩年工作受疫情影響，工作不穩定，曾經貸款5萬元應付家庭開支，近月才返足工，月入約1.8至2萬元。

詎料2月接連有工友染疫，他先後進行三次強制檢測，由於檢測結果每次都要等候5日，其間在家隔離未能上班，幸運的是結果均呈陰性，但無奈2月至今（22日）僅上班4日，月入4,000元，未夠交租，加上兒子及自己均要覆診買藥，及一家六口過千元的快速檢測包開支，顯然是百上加斤，林先生計劃貸款2萬元應付家庭開支，舊債未清又將添新債：「冇計，一定要生活，一定要食飯，一定要交租！」

原本一家節衣縮食仍月月清，無積蓄，現時生活更為艱難，「以前食飯一餸一湯，而家得一個餸」，近日菜價高企，妻子更「晚晚買平菜」，晚上六、七時後才買餸。「我懶唔做嘢就係我問題啫，但𠵱家冇辦法」，林先生數度嘆氣：「冇計！」他稱臨時失業支援亦不符合申請資格，他希望政府推出更多支援方案，惠及更多受疫情影響財困的家庭。