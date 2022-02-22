竹篙灣隔離女追問離營時間　拳打腳踢保安大叫﹕我係癲㗎！

竹篙灣社區隔離治療設施再添亂象，繼昨（21日）下午有女病人企圖跳樓自殺獲勸服救回後，網上今（22日）晚上流出兩段短片，顯示一名在竹篙灣隔離的女子疑情緒失控，高聲喝罵工作人員及追問離營時間，更大叫﹕「我係癲㗎！」。及後她又一邊哭喊大叫「你走呀」，一邊手腳並用襲擊懷疑保安人員，狀甚淒慘，遇襲人員只得敗走逃離現場。



影片相信拍攝於竹篙灣社區隔離治療設施內，一名沒有戴口罩的女子走出房間，與至少兩名身穿保護袍的工作人員爭執，又以粗言辱罵他們，更高叫﹕「我係癲㗎！」、「唔好扮關心我！」。工作人員曾嘗試平伏其情緒，並指會予以幫忙，她則稱﹕「幾時可以離營！」、「你幫緊我？敷衍我！」



另一影片則見，該名女子以手腳襲擊一名懷疑保安員。其間女事子顯得情緒失控，聲淚俱下不斷大叫「你走呀、你走呀」。該名被追打的保安不堪女子糾纏，當場敗走。不少網民留言大表同情，直呼「陰功」，又稱：「屈到傻唔出奇」、「人都癲呀」、「困到人地（哋）陰性好返都唔比（畀）走，係人都癲啦」，更反問「係咪變咗做竹篙灣精神病院？」。但又亦網民替工作人員抱不平，「就算情緒唔好，其實都唔應該搵人地（哋）黎出氣。檢測員係無辜。」

據了解，警方連續兩日已接獲多宗竹篙灣隔離病人疑情緒失控的報案，凸顯竹篙灣隔離管理混亂的困局。警方表示，今日晚上6時22分接報，一名女子在竹篙灣隔離治療設施，疑因不欲戴口罩並想離開，用手襲擊一名男保安。事件中保安膝部受傷，警方列作襲擊致造成身體傷害（AOABH），調查案件。