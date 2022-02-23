半小時內兩宗車禍涉救護車　幸均無人傷

上環及大圍於半小時內，先後發生兩宗車禍，均涉及救護車，幸無人受傷。凌晨3時18分，警方接報指，一輛救護車在上環高陞街28號一間護老院對開，撞向路邊欄杆，事件中無人受傷，救護車的車門則損毀；及至凌晨3時45分，警方接報指，一輛救護車在富田里雲疊花園附近，撞向石壆，右邊車身損毀。所幸亦無人受傷。警方正調查上述兩宗意外，列作「交通意外無人受傷-涉及政府車輛」跟進。



新冠疫情爆發後，原本已疲於奔命的救護員，出勤量大增。依據消防處向傳媒每半小時發送的資料顯示，今日凌晨5時至凌晨5時半的半小時內，單單是懷疑傳染病個案的緊急救護服務，已多達18宗，未計其他例如意外受傷、火警、暈倒不適等召喚，而此數字亦是近期凌晨時份的大約宗數。

有救護員透露，多了病人召喚、加上部份救護員自己亦須強檢，近日救護員人手及救護車數量嚴重不足。據稱，近來試過有一宗上水的暈倒個案，因附近缺乏救護車，只好調派遠在大嶼山的救護車前往救援，所幸該病人沒有大礙。

上周一（14日）下午1時許，一輛救護車於長沙灣荔景山路行駛時，撞到一支交通燈，意外中無人受傷。惟意外過程被其他行車記錄儀拍下，可見該救護車剷上行人路直撞向交通燈，期間「迫力燈」並無亮起。有網民看過片段後直言「醫護他們真的太辛苦了」。