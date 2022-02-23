港鐵銅鑼灣站路軌有裂紋　列車服務一度受阻　收車後將更換路軌

今日（23日）早上6時許，警方接獲報案指，港鐵港島綫灣仔至銅鑼灣路段路軌有裂痕，行車時間受阻。港鐵發言人指，由於港島綫銅鑼灣站附近路軌發現裂紋，人員已於該路軌位置進行臨時加固，但為審慎起見，列車經過灣仔至銅鑼灣站路段需要慢駛。

至早上9時許，港鐵發言人表示，現時為非繁忙時段，港島綫列車服務逐步恢復正常至平日非繁忙時段的班次，維持4分鐘一班車，今日黃昏繁忙時段港島綫列車服務可能需要作出調整。以及，港鐵工程人員一直於現場候命，密切監察該路段情況，並安排今晚收車後更換該段路軌。



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港鐵發言人指，今早凌晨非行車時間，工程人員進行路軌例行檢查期間，發現銅鑼灣站附近路軌有裂紋，於是即時利用臨時加固組件鎖緊該段路軌，並在檢查及確定可安全行車後開始列車服務。為審慎起見，港島綫由今早頭班車開始，列車經過灣仔至銅鑼灣站路段時慢駛，早上繁忙時段的列車服務因此需稍作調整至3分鐘一班車。



工程人員今日一直於現場候命，密切監察該路段情況，並安排今晚收車後更換該段路軌。事實上，港鐵行車綫的整條路軌每隔約兩呎的位置以鋼扣將路軌鎖緊在路基上，假使出現裂紋，鋼扣仍能將路軌緊扣於路基上，防止路軌移位， 確保列車維持安全運作。