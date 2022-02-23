市民批外賣平台「癱瘓」無人送餐　戶戶送、foodpanda 出招自救

本港疫情嚴峻，食肆堂食又受到限制，市民已習慣使用外賣app訂餐，加上本周天氣寒冷兼有雨，外賣需求似乎更加強勁。然而兩大外賣平台戶戶送（Deliveroo）及foodpanda 近日卻一度無法送餐或提供服務，令大批顧客到其社交專頁投訴，有人更聲言要「Del app」。

戶戶送回覆《香港01》查詢表示，近日受天氣關係影響，服務或出現延誤，對顧客造成任何不便深感抱歉，並鼓勵顧客如情況許可，可使用外賣自取服務。而foodpanda 近日則向送餐員提供10至20元額外服務費，以感激其付出及鼓勵送餐員在特別時間多接單。



近日有不少網民在網上討論區及社交平台發文，批評兩大外賣平台戶戶送（Deliveroo）及foodpanda 無法下單及送餐，甚至被取消訂餐。周一（21日）連登有網民就指在foodpanda訂餐後30分鐘，被無故取消訂單。而foodpanda 的應用程式就曾顯示一則通告：「由於送餐服務繁忙，暫時沒有餐廳可接受訂單。我們將盡快回復正常送餐服務。你依然可以選擇外賣自取功能。」

至於戶戶送亦有相當問題，有顧客到戶戶送的facebook專頁留言：「請問貴公司係咪癱瘓咗？」戶戶送則回覆指，因訂單急增及受天氣情況影響，餐廳選擇可能會受到限制，送餐時間可能會更長，對此深感抱歉。

有顧客在戶戶送社交專頁查詢送餐服務是否已癱瘓。

其實早有網民估計因疫情關係，大批市民在家工作，加上近日天氣寒冷兼有雨，外賣訂單急增，但外賣平台卻沒有調整人手，以致無法應付龐大的訂單。Facebook群組「（香港）送餐/送貨員意見交流區」亦有人發文指，外賣平台管理不善，明知車手不足，仍接大量訂單，結果令顧客呆等。而foodpanda 為滿足持續上升的顧客需求及感謝送餐員的付出，於2月21至23日向送餐員提供10至20元額外服務費不等；戶戶送則未見有提供額外服務費。