財政預算案｜禁追租治標不治本　髮型屋東主建議立法減租或免租

新一份《財政預算案》今（23日）發表，政府將新推出1萬元電子消費券、寬減百分百薪俸稅及個人入息稅等多項紓困措施；並打算立法禁止業主對指定行業採取法律行動追討商戶欠租會立法，為中小企紓困。雖然政府派糖，但坊間卻有不同意見，有髮型屋負責人認為，禁追租只屬治標不治本，「最終都要交返，幫助僅限眼前一刻」，並要求政府考慮立法減租或免收租金，否則業界或會出現結業潮。而基層市民亦認為政府應派發現金，至少可以用作交租，因派發消費券則只能焗住消費。



Ludy是髮型屋的負責人，認為禁追租金屬治標不治本。（蔡正邦攝）

Ludy是髮型屋的負責人，現時在屯門及元朗有兩間分店，每月租金達六位數。自從政府收緊社交距離措施後，髮型屋將要停業至4月20日，Ludy幾乎要每月「納空租」。Ludy認為，預算案提到會立法禁止業主對指定行業採取法律行動追討商戶欠租會立法，指定行業雖涵蓋髮型屋，但認為禁追租金屬治標不治本，他坦言：「禁追租最終都係要交返，壓力一樣係到，幫助僅限眼前一刻，第三個月要俾返對上三個月的租金。」

Ludy直言，中小企創業的原意並非「攞政府資助」，而是想做生意和增加客人，業界均想靠自己雙手搵食，近期要領取政府資助是無辦法中的辦法。他表示，政府想盡快處理疫情，但犧牲了不同行業的利益，他指業界願意配合防疫措施，但質疑政府是否願意資助租金、員工薪金等開支。他認為政府應考慮立法要求業主減租、收半租或免收租金，甚至由政府補貼相關開支，並期望預算案在差餉、水電費及人工方面提供更多優惠。

Ludy坦承停業期間暫無自救方法，因髮型屋被列入599F章規管不久，業界對法例的理解仍不清楚，現時不敢上門為客人剪髮或租場剪髮，恐會觸犯法例。Ludy直言：「（政府）幫我快啲搞掂新冠肺炎，最緊要俾我地快啲開返工。」他擔心停業太久，整個行業生態會有所轉變，部份人才亦會流失。

地盤工人林先生為六口之家的經濟來源，惟近日開工不足陷入財困，他認為派發現金比消費券實用。

地盤工人認為派現金比消費券實用

地盤工人林先生為六口之家唯一的經濟來源，現時租住唐樓，因收入低無須繳稅。惟近日開工不足陷入財困，他認為財政預算案未能幫助基層，「我仲以為會派現金，可以用嚟交租」。他指派發現金比消費券實用，「消費券係要買嘢，街市用唔到，但𠵱家食飯都唔夠錢」，消費券只能在超市買餸，但價錢會比街市昂貴。

從事室內遊樂場工作的May亦認為消費券對其行業幫助不大。她指出，自上月爆發第五波疫情，政府再度收緊社交措施，室內遊樂場被迫停業，她扣盡有薪假期後便停工停薪，數度停業令公司交租亦見困難，倘一直未能重新營業，消費券措施亦不會惠及業界，「𠵱家有消費券都係超市用喇，超市係咪都會去買嘢㗎喇，我哋唔開邊有錢。」