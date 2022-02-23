安心出行│青衣城現巨型QR CODE　網民：掃碼力牆

踏入2月24日，政府進一步收緊社交距離，進入商場及食肆，除了要掃「安心出行」二維碼外，更需持有「疫苗護照」。不少商場及超級市場等，已提早於昨日（23日）在門外及處所範圍內，多處張貼「安心出行」的二維碼，方便進入的市民用智能電話掃讀二維碼。由於掃碼需時，如人流多的地方有機會造成阻塞，有商場祭出解決方法。昨晚（23日），有網民在青衣城，發現有工人在商場內的柱上，張貼將2米高的「安心出行」巨型二維碼，以便市民可在遠處掃碼，同時毋須聚在一起。拍攝者將相片上傳社交媒體後，即惹來不少網民留言，笑言「好大個掃碼力牆」。



青衣城現巨型安心出行碼。(網上圖片)