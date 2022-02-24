車CAM直擊│清水灣道鐵騎士被撞飛凌空打轉墮地亡　私家車司機被捕

清水灣道發生奪命交通意外，昨日（23日）晚上10時許，警方接報清水灣道近壁屋監獄對開，一輛私家車與兩輛電單車相撞，其中一名年約20多歲電單車司機重傷昏迷，由救護車將他送往聯合醫院搶救，惟其後證實不治。另一名電單車司機據報手腳擦傷清醒，在場協助調查。據了解，年約50歲的凌志男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，事後被警方拘捕。



鐵騎士被撞至凌空飛起。(網上片段截圖)

事發後，網上流傳兩條涉事「車CAM」行車記錄儀片段。可見正在用車CAM拍攝的車輛，沿清水灣道往西貢方向行駛，途至壁屋時，對頭線往九龍方向發生交通意外，一名相信是電單車司機的人，被撞至飛起，凌空轉了數個圈始墮地。而車禍現場則冒出濃煙。拍片司機隨即不停響咹提示，並停在一旁；而另一輛沿清水灣道出九龍的汽車，拍下的車CAM片段則可見到，事發後現場滿佈濃煙，電單車嚴重粉碎。亦可見第一條車CAM片的片主落車協助；第二條車CAM片的片主，則打999報案求助。

現場消息指，當時兩輛電單車沿清水灣道往九龍方向行駛，至近碧翠路路口時，對面線一輛黑色凌志私家車欲右轉入碧翠路，兩電單車迎面撞向私家車。私家車車頭及車尾均有撞毀痕跡，其中左邊車頭凹陷，氣袋彈出，碎片散落一地。兩輛電單車亦嚴重損毀，其中一輛黑色電單車座位及油缸分離，地面遺下一個頭盔及大灘血跡。