新田公路大石插穿私家車大銀幕入車廂　事主兒子：好彩無傷到人

新田公路昨日（23日）發生一宗飛石擊中私家車驚險意外，一輛私家車行車時被一塊如A4紙大的大石，打穿車頭玻直插車廂，幸未有擊中男司機，他僅受輕傷，頻呼好彩。惟車Cam損壞未有拍下事發經過，只知大石懷疑從對面線一輛泥頭車飛來。事主兒子於網上發帖希望尋找目擊者及車Cam片段，又提醒重型車輛司機運貨時要小心蓋好石頭。



遇事司機的兒子Louis向《香港01》表示，父親昨日早上約10時，駕駛私家車沿新田公路前往大埔方向，駛至近落馬洲新田交匯處時，對面線一輛泥頭車懷疑未有蓋好帆布，一塊近25厘米乘25厘米的大石突然飛越行車線，擊穿私家車的車頭玻璃，飛往車廂後座，猶幸父親未被打中及有戴口罩和眼鏡，僅被玻璃碎𠝹傷鼻子，父親當時亦拍片大嘆「呢舊大石頭呀，好彩唔死得」。

Louis指其父於意外後停車報警，但由於私家車車Cam損壞未能拍得意外經過，暫時亦未能找到涉事泥頭車的資料，他於是在社交平台上發帖，希望目擊者能提供資料。Louis坦言事件屬飛來橫禍，慶幸父親沒有大礙，直言「不幸中之大幸，呢啲事都無人想發生，無傷到人算好」。但指亦有留意到以往曾經發生類似意外造成傷亡，希望提醒重型車輛司機運貨時要小心蓋好石頭，而其他駕駛者如駛近重型車輛時亦應提防「唔好跟咁貼，希望大家都平安無事」。

本港過去曾發生類似重物擊中私家車奪命意外，2016年1月12日西九龍走廊一名56歲退休男警員駕車期間，被一塊體積約10厘米乘10厘米乘15厘米、重約4公斤的疑似花崗岩打穿車頭玻璃擊中右邊臉，當場死亡。另外於2019年7月12日，西九龍公路路面出現一條約1.3米長的鐵枝，期間疑有車輛輾過引致鐵枝飛起，插入一輛駛經的警方私家車車頭玻璃，只差5公分險插中駕車的便衣探員。