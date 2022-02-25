網戀騙徒扮女性呃35男逾千萬　訛稱確診借錢應急　警拘9男女

警方商業罪案調查科進行代號為「獵星」的打擊網上情緣騙案行動，搗破一個本地詐騙集團，涉嫌於2020年8月至今年1月，最少詐騙35名介乎20歲至37歲男受害人，涉款達1千萬，單一最大損失為一名35歲受害人，被騙近210萬元。警方於前日（23日）及昨日拘捕4男5女，分別涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕，

警方指集團假扮女子於交友程式結識受害人，其後以不同藉口騙財包括聲稱自己於外地確診新冠肺炎需要借錢應急。集團又租用何文田豪宅單位作為運作中心及住所，生活奢華更有司機駕車代步。



商業罪案調查科警司劉啟鵬指被捕人介乎15至69歲，包括一名主腦、5名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。涉案集團為純本地人一條龍式營運，而且主要針對男性受害人，屬同類騙案中較罕見。而集團成員有不同分工，包括策劃、假扮女友及配角例如公司同事、偽造文件及洗黑錢等。被捕的69歲主腦有黑社會背景，負責保管犯罪得益，另外集團中有其他年輕女成員，過程中主要以假相片及文字與受害人溝通，間中亦會以音訊通話。被捕人當中亦包括一名15歲學生，為戶口持有人。

涉案集團又利用騙款作奢華生活，包括以20萬元月租何文田一個複式單位作為運作中心及住所，共有6名成員在上址居住，亦有聘請私人司機代步。警方單位內檢獲約60萬元現金、6隻名錶、大量電話及電腦、屬於他人的支票簿，以及一批騙徒於假扮網上情人時使用的對白及講稿，以及偽造的公司卡片。

訛稱身處外地確診新冠肺炎 或被男友強迫賣身

商業罪案調查科總督察吳基駿指，集團成員先假扮成身在外地工作的本地女子，透過網上交友程式結識男受害人，令受害人漸生情愫及得到其信任後，開始用不同藉口向受害人借錢，例如訛稱自己身處東南亞國家及確診新冠肺炎，未能返港而已花光積蓄，要求受害人借錢；亦有「女朋友」聲稱自己與男友到海外公幹，其後被男友強迫進行不道德交易於是離開等。

騙徒其後又假扮成該名女子的公司同事，聲稱公司會幫該名女士還款，但要求受害人先要繳交相關款項例如匯款保証金。騙徒亦會偽造公司文件、員工卡片及匯款單等，終令受害人蒙受第二次損失。集團亦以大量傀儡户囗作洗黑錢用途，騙款經過傀儡户囗多重交易，最後由集團骨幹成員將銀行自動櫃員機提取騙款。

（警方提供圖片）

劉啟鵬又指出網上情緣騙案數字近期明顯上升，相關案件數目由2020年的905宗上升至去年的1659宗，升幅超過8成，損失金額由約2億1000萬，上升至接近6億元。

高級督察張文瀚指，一般網上情緣騙案騙徒與受害人之間從未真正見過面或進行過視像通話，而騙徒收到匯款後便會取消社交媒體帳戶或電話號碼，與受害人斷絕聯絡。張文瀚呼籲如市民懷疑對方身分，不妨要求對方開視像通話，或嘗試用對方社交帳戶的照片去搜尋互聯網中使用相同照片的人之身分。另外如網上情人要求索取金錢，不要輕易相信，必須核實其身分，如有懷疑應致電防騙易熱線18222查詢。張又呼籲市民切勿借出或售賣自己的銀行戶口予他人使用，因為有機會觸犯串謀洗黑錢罪，最高刑罰為監禁14年。