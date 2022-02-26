天水圍女清潔工被撞重傷　私家車不顧而去　31歲男司機落網

天水圍今日（26日）發生一宗交通意外後不顧而去事件，一名58歲女清潔工於天瑞路清理雜物時，遭一輛私家車撞倒昏迷，私家車司機不顧而去。事主女兒更於社交平台呼籲目擊者提供資料，將涉事司機繩之於法。警方經調查後，於洪水橋亦園村拘捕該名31歲姓楊男司機，他現正被扣留調查。

事主女兒Carmen收到消息後表示「起碼搵到個人」，惟她據了解涉事私家車並無安裝車Cam，因此仍希望如有途經車輛拍下意外過程，可向他們提供以還原意外經過。



事發今早10時許，58歲姓黃女清潔工於天瑞路近俊宏軒對開十字路口清理雜物時，遭一輛私家車撞倒，黃婦頭部重創，私家車其後不顧而去，途經駕駛人士報警，將傷者送往屯門醫院搶救。據清潔工的女兒Carmen今午向《香港01》表示，母親因腦部出血，顱內壓飆升，現靠儀器呼吸，仍未渡過危險期。她今日於社交平台呼籲市民提供資料，尋找司機下落。

警方晚上指經初步調查，相信涉事私家車沿天瑞路往天水圍方向南行時，在上述車輛出入口附近撞到女清潔工，其後往天水圍市中心方向逃去。警員其後在亦園村拘捕該名男司機，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、意外後沒有停車及意外後沒有報案，現正被扣留調查。

事主女兒：仍需車Cam還原經過

Carmen晚上向《香港01》表示收到警方通知已拘捕涉事司機，「起碼搵到個人」，又指經過今日於社交平台呼籲後，有目擊者向她提供現場相片及稱可以作證。惟她據了解涉事私家車並無安裝車Cam，因此仍希望如有途經車輛拍下意外過程，可向他們提供以還原意外經過。

Carmen指現時母親於深切治療部留醫，家人未能入內探望，醫生表示母親情況仍未穩定，需繼續插喉以機器呼吸。