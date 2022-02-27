尖沙咀女子海中漂浮　送院搶救不治

撰文：凌逸德
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今（27日）晨8時58分，尖沙咀梳士巴利道對出海面，途人發現一名姓余（57歲）女子載浮載沉，於是報警，消防到場將女子救起，當時女事主已陷昏迷，緊急送院搶救，惜告不治，致死原因仍待調查。

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