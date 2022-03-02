新冠肺炎│前總督察退而不休任追蹤辦義工　協助追蹤確診個案

第五波新冠肺炎疫情未見頂，政府於去年起開設個案追蹤辦公室（追蹤辦），借調不同紀律部隊人員協助追蹤確診個案接觸者。已退休的前總督察李卓維（James）是追蹤辦義工之一，更成為首批聯絡確診者的人員，以支援前線人員抗疫工作。



政府早於去年1至2月在啟德設立首個追蹤辦，至今年1月底在旺角開設第二個追蹤辦，現時旺角追蹤辦約有10名義工，James是其中一人。他於1986年加入警隊，曾效力刑事情報科及警犬隊等部門，至2018年退休。James於去年啟德追蹤辦成立時已加入做義工，由於是追蹤辦成立初期，他當時既要統籌一眾義工的工作，亦要負責搬運、布置、為外出調查人員準備防護用品，以及利用電腦系統將收集到的數據製成圖表，一天工作十多小時屬閒事。

因應第五波疫情突趨嚴峻，James再次以義工身分，加入旺角追蹤辦。James在最新一期《警聲》中介紹自己在追蹤辦的工作，除了負責處理雜務和文書工作，亦獲委以更多任務，「旺角追蹤辦的標誌是由我設計的。因為追蹤辦大部分人員來自三大紀律部隊，於是我便以藍色代表警隊、綠色代表海關、紅色代表懲教署來設計標誌，以表達大家同心合力為抗疫而努力」。

James更被安排作為首批聯絡確診者的人員，「確診市民收到檢測結果後會接到我們的電話，以告知入院流程及提醒他們稍後要配合追蹤辦人員的追查工作」。他分享工作心得，直指市民若得知染疫一刻，難免會感到徬徨甚至情緒激動，故追蹤辦人員需保持耐心與病人溝通，並提供適切協助。由於追蹤辦不時需要大量人手，James招募了其他退休警務人員成為義工，結果出乎意料一呼百應，令他十分感動。