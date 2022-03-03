屯馬綫多名車長染疫或需隔離　早上繁忙時段4至4.5分鐘一班車

撰文：凌逸德
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港鐵發言人指，今天（3日）屯馬綫因為多名車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，令早上繁忙時段的列車班次需要調整，來往方向由3分鐘一班車調整至4至4.5分鐘一班車。

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