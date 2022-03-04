江湖奇人「Tempo」再「響流朵」遭掌摑　承認：我傻架！

江湖奇人Tempo再有新片流出，本周二（1日），網上一則帖文「網絡紅人Tempo究竟佢係跟邊個架呢？」，片中Tempo疑收陀地失敗，眼鏡被打跌，他不改早前響流朵作風，一時聲稱跟蹤十四K猛人「雄雞」，一時又說大佬是「醒豪」，並首次承認「我係傻」。拍片者揶揄他頻頻曝光：「成日晒上網，好有face呀？」，Tempo無奈地說：「我畀人掟上網」。



新片全長62秒，片中Tempo身穿短袖衫，沒戴眼鏡，地點疑似在一間按摩場，片段一開始，Tempo頻說：「對唔住、對唔住」，傳來一把男子聲：「你係咪想見血？」、「着鞋啦」，「做生意，你喺度搞搞震」，拍片者越說越激氣，質問Tempo「成日晒上網，好有face呀？」，Tempo一邊穿襪、一邊解釋：「我畀人掟上網，關人X事咩」。

拍片者又說：「你跟醒豪定邊個？」，Tempo說:「我跟元朗嘅……，我之前跟雄雞」，言畢，對方即摑他一巴問：「你知唔知雄雞喺邊度？」，Tempo直言：「死咗」，拍片者怒道：「人哋生歐歐喺度！」，Tempo理直氣壯說:「我囉」，對話發展至今，拍片者得出一個結論：「你咪真係傻架？」，Tempo承認：「我傻架，你問吓醒豪！」

四個月五段片流出 Tempo榮登黑道人氣王

Tempo姓劉（45歲），喜歡在旺角打躉，靠收陀地混三餐，他本來寂寂無名，但網片「我叫Tempo」爆笑一炮而紅，人氣急升。

去年12月4日，「我叫Tempo」片段在網上熱爆，Tempo被人押往大廈後巷，疑收保護費失敗，被人拍到除下口罩鴨舌帽鞠躬道歉片段，其間他聲稱是黑幫14K人馬，跟隨「雄雞」，結果被人暴打一番。

12月6日，網上再流傳出Tempo片段，他疑「響流朵」，遭數名男子在公園質問及掌摑，「雄雞哥個朵唔係你響」，Tempo最終承諾「以後唔敢」。

今年１月17日，Tempo疑在一個裝修中的工地，遭數名男子以拳腳圍毆，眼角爆缸，血流如注，更被迫飲用一盤懷疑是尿液的黃色液體方准離開。

１月26日，Tempo與另一男子經過彌敦道豉油街一間報紙檔，要求購買兩包香煙，檔主遞出香煙時，兩人拒絕付錢，寸爆說：「乜你唔識我哋？我哋買嘢要畀錢嘅咩？」，檔主拒絕就範，即遭人腳踢座位恐嚇，揚言：「XX哥都唔識？」檔主友人見狀暗中報警，兩人涉嫌勒索被捕，檔主最終沒有損失。