警瓦解網購詐騙集團拘6人　涉72案呃490萬元　高薪聘跑腿犯案

有詐騙集團在網上平台向賣家訛稱有意購買貴價貨品，卻以失效的支票及偽造的銀行轉帳紀錄騙取貨物，再轉交跑腿轉售圖利。該集團至少涉及72宗詐騙案，騙款達490萬元。警方前日（3日）展開行動，拘捕詐騙集團主腦及骨幹成員共6人，並起回約68萬元贓物，並發現集團會以高薪聘請年青人擔任跑腿角色，負責交易、入票及變賣貨物。被捕人現已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。



商業罪案調查科署理警司鄧國軒交代案情指，警方發現由2021年9月至2022年2月期間，有詐騙集團在網上購物平台訛稱有意購買受害人出售的貴價貨品，包括相機、名貴鑽石、手錶、紅酒及電子器材等，再以失效的支票及偽造的銀行轉帳紀錄存根去騙取貨物。

警方即時調查及成功鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，商業罪案調查科聯同元朗警區刑事部探員於前日（3日） 展開行動，在西九龍區多個地方拘捕3男3女（20至47歲），包括一名主腦及5名骨幹成員，部份人有黑社會背景，六人均涉嫌「串謀詐騙」罪，警方相信已成功瓦解該個詐騙集團。

行動期間，探員在集團主腦藏身的一間尖沙咀酒店房間，搜出與案有關的支票簿、多部手機、大量電話儲值卡、一些當票及變賣貨物的收據，並在二手店及當舖成功起回名貴手錶、手袋等部份贓物，約值68萬港元。警方調查發現集團至少涉及72宗詐騙案，涉案騙款金額總計超過490萬元。

鄧國軒指，集團主腦會操控其他成員擔當不同角色，如負責與受害人交易、存入失效支票、變賣贓物及將犯罪得益交給主腦。而集團成員會租住不同酒店匿藏，逃避警方追捕，增加警方執法難度。警方指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

詐騙集團的犯罪流程。

元朗警區刑事總督察戴玉麟指，涉案詐騙集團分工仔細，主腦會先在網上購物平台物色及聯絡售賣名貴手錶、手袋、電子器材的賣家，表示有興趣購買物品，並聲稱會以面交及銀行轉帳方式付款。當達成協議後，主腦會派出一名跑腿將無效的支票透過銀行支票機存入賣家戶口，然後偽造一張銀行轉帳證明發給賣家。集團會用簡單改圖工具更改戶口號碼、收款人及銀碼，令受害人相信款項已經轉到自己的戶口。其後集團主腦派出另一名跑腿收取貨品，再轉交另一名跑腳拿去變賣，最終將有關款項交給主腦。而支票最終會「彈票」，賣家蒙受損失。

詐騙集團亦會在網上發布求職廣告，標榜日薪達1000至2000元。年青人見到高薪字眼便聯絡集團成員，然後獲安排入票、跑腳及變賣貨物等工作，薪金視乎工作性質而定。警方呼籲市民小心求職廣告，因擔任跑腳與詐騙集團成員有同等罪責，要避免成為代罪羔羊。

高級督察劉肇龍指，市民在網上購物時要小心選擇賣家，應光顧有信譽的平台及官方網頁；出售貨物時，不要單憑入數收據就相信對方已經付款，要向銀行核實交易是否完成，才將貨物寄出，特別是以支票交易，因一般要一至兩日先完成轉帳。市民如對對方身份有懷疑，應立即終止交易。並提醒市民進行網上買賣，就算有銀行過數紀錄，縱使有入數紙，也不可輕信。