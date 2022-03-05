「播毒」女遭男乘客起飛腳連踢片段曝光　違港鐵附例被加控兩罪

害人終害己！昨晨（4日）大鬧東鐵線九龍塘站的「播毒」女，口水鼻涕抹車廂惡行引起公憤，除遭四名男女暴打外，她亦因無戴口罩被警方根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）票控。網上再流出事發片段，拍得女子被一名男乘客最少六次起腳踢及用手襲擊，更有不少圍觀者在旁歡呼及拍掌。

警方今日表示經調查後， 港鐵職員根據《香港鐵路附例》，檢控涉事女子違反分別兩項「妨礙港鐵運作」及「拒絕應港鐵職員要求提供身份證明文件」罪行。



事發在昨日（4日），網上流傳兩段事發片段，拍得該女子站在列車門口，將口水鼻涕抹在車廂，一名戴鴨舌帽男乘客破口大罵：「個個返工時間，你喺度搞三搞四」，「你用最後解決方法就係跳落路軌去」，兩名港鐵職員在場分隔並嘗試調解。另一片段中女子繼續頂住列車門，稱「大家等啦，唔好講廢話，等警察嚟囉……」，其後女子疑見有人拍攝，遮擋面部及舉中指，乘客群情激憤大罵「唔死都冇用，X你老母」、「阻咗晒」。

另一段事發片段拍得該名女子被襲擊經過，當時女子正站於車門前方，與一名車站職員傾談時，車廂內一名揹背囊、穿灰色外套及胖身材的男乘客，突然起腳將女子踢出車廂，惟女子站穩腳步後仍拚命拉住車廂扶手。男乘客仍未停手，分別手持物品三度擊向女子面部，及最少5次再用腳踢向女子。職員努力嘗試隔開兩人稱「唔好打交」，惟有不少圍觀者在旁歡呼及拍掌。最後男乘客步入車廂方向離開，女子仍繼續拉住車門。

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港鐵：女乘客鼻水抹車門及向吐口水

港鐵指昨早上約6時55分，東鐵綫一列由火炭開往沙田站的列車上有乘客按動緊急通話器，通知車長在車廂內有一名女乘客沒有妥善佩戴口罩。職員分別於沙田及大圍站上車了解情況，並勸喻該名女乘客戴好口罩，但未被理會，職員於是報警。其後列車到達九龍塘站，等候警方到場期間，該名女乘客阻礙車門關閉，並將鼻水抹在車門上及向車門吐口水。

由於該乘客的行為令列車未能開出，車務控制中心需安排車上的乘客落車，轉乘下一班列車繼續行程。同時，職員亦一直在現場勸喻該名女乘客，以及協助其他乘客。警方到場後帶走該乘客，事件已交由警方處理。處理事件期間，東鐵綫往紅磡方向的列車服務一度受阻約5至10分鐘。控制中心亦已安排該列車返回車廠進行清潔及消毒。