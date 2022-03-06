防暴大隊4000警力擬月底參與防疫　應對全民檢測　護送確診者

第五波疫情嚴峻，《香港01》引述消息指，政府初步決定3月26日開始進行全民檢測。據了解，警方將啟動各大總區的應變大隊（防暴大隊），至少4,000名警力預計本月中下旬協助全民檢測，主要是護送受感染的患者到醫院或社區隔離設施，或封鎖強檢大廈。由於防暴大隊女警比例佔約百分之十二，警隊正計劃增加更多女警加入防疫工作。但目前未有具體行動細節。



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政府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日，其間容許市民外出購買指定物品，例如食物、藥物等，但具體細節有待公佈。目前方艙醫院陸續落成，消息指，警方將啟動五大總區的應變大隊，當中第一梯隊及第二梯隊成員，即約4,000名警力參與應對全民檢測，或在封區封鎖強檢大廈時防止有人在檢測前離家。據了解，防暴警員執勤時，不會穿著防暴裝備，只會穿戴個人防護裝備，例如防護衣、手套、護目鏡和口罩等。

不過，消息人士指，考慮到目前防暴隊只有百份之十二女性，警隊計劃調配更多女警參與防疫工作。一些平時在辦公室工作的警務人員，如交通部調查隊等，亦可能會被抽調前線，協助防疫工作。

警方回應查詢時表示，第五波疫情嚴峻，警隊一直堅守崗位，按疫情發展和實際需要，靈活調配人手及資源，全力支持特區政府執行各項防疫抗疫工作，例如協助管理隔離設施、進行圍封及強制檢測行動等。為保障人員及市民的健康，警隊會按照風險評估為人員提供足夠的防護裝備，並安排人員每日進行檢測。遇有人員確診，警隊會積極配合衞生署的跟進和調查，並在人員的工作地方進行徹底清潔及消毒，以及為人員及其家屬提供防疫支援。

▼青衣方艙醫院已落成▼

