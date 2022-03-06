大埔警搗兩非法竹館拘25人　23賭客犯聚被票控

警方今日先後在大埔富善街及懷仁街搗兩個非法麻雀賭檔，拘捕兩名賭檔女主持，以及23名賭客；全部賭客亦同時涉嫌違反限聚令，遭票控罰款。



警方新界北總區反三合會行動組聯同大埔警區刑事部，今日（6日）凌晨突擊搜查大埔富善街一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。人員拘捕一名39歲姓張本地女子，她涉嫌「經營賭博場所」及涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。

另外，一名本地男子、一名持雙程證內地男子及6名本地女子（介乎35至60歲），涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，並涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中人員檢獲5枱麻雀枱，10副麻雀，小量賭款及一批賭博工具。

至今日下午約4時，新界北總區反三合會行動組又突擊搜查懷仁街1號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。人員拘捕62歲姓羅本地女負責人，她涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。

另外，8名本地男子及7名本地女子（介乎36至65歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及少量賭款。