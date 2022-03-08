家人染疫　華富邨2歲女嬰一度神智不清　送院回復清醒

撰文：凌逸德
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新冠肺炎疫情持續嚴峻，今日（8日）上午11時許，港島華富邨華裕樓一名2歲大女嬰陷入昏迷。現場消息指，女嬰家人確診新冠病毒，女嬰一度神智不清，後來回復清醒，其後由家人手抱乘救護車送院檢查。

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