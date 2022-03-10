笨賊佯裝買外賣亮刀打劫敗走　反損失100元

葵涌德大徑昨晚發生一宗笨賊打劫案，一名男子買外賣米線其間，突亮出米𠝹刀指嚇職員，企圖劫去現金，反遭職員擸菜刀追趕，敗走而逃，連買米線的100元亦未有取回。警方將案件列行劫，交由葵青警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

有網民於Facebook「香港突發事故報料區」上載有關打劫閉路電視畫面，引起網民熱議。根據該片段，事發3月9日晚上9時53分，一名身穿灰黑間條上衣、黑色短褲及波鞋男子，在一條麵店門口點外賣，職員向他要「要河粉定要米線」，他回應「要米線」後，向職員支付100元，職員為他點餐並打開收銀機找續，男子見收銀機打開後，從褲袋徐徐取出一把𠝹刀，指向職員。

雙方「你眼望我眼」，職員冷靜地關上收銀機，隨後咒罵了一句並轉身返入店內擸架生，賊人見狀緩緩收起𠝹刀，疑被職員嚇親縮起膞頭，並轉頭跑離麵店，但憤怒的職員持菜刀跟出店外。

警方表示葵涌德大徑一店舖一名60歲姓黃職員，於昨晚11時51分報案，稱遭一名年約40歲、身高約1.7米男子持約13厘米𠝹刀指嚇，企圖劫去現金，其後逃去。警方經初步調查，案件列行劫，交由葵青警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

由於賊人原先支付了100元購買42元的米線，但打劫麵店事敗之餘，反倒損失了100元，淪為網民笑柄，網民留言稱「試劫價$100」、「𠝹刀太細把，飲食業把刀大大把，點會怕你」，但亦有網民為職員安全擔心，「記得之前7仔又係用一把𠝹刀打劫，近距離一下……7仔經理就RIP。呢單雖然好笑，但條XX企咁近老闆，防人之心不可無！」