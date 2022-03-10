元朗老翁遭貨車撞倒　捲入車底救出送院

撰文：凌逸德
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元朗發生交通意外。今午2時許，一輛貨車沿教育路行駛，當駛至57號紫荊樓對開時疑收掣不及，撞倒一名過路的老翁。伯伯被捲入車底受困，幸其後獲救出時清醒，由救護車送院救治，警方正調查事故原因。

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