北角海旁老翁墮海　途人救起送院

撰文：魯嘉裕 陳浩然
出版：更新：

今日（12日）傍晚6時許，警方接報一名老翁於北角和富中心對開海面墮海，途人見狀將老翁救起並報警。救護人員到場，將該名清醒老翁送往東區醫院治理。警方正調查事件。

墮海