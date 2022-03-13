疫情｜警將軍澳票控16人違防疫例　沙田19外傭犯聚同罰款

疫情持續嚴峻，警方今日（13日）在多區巡邏確保市民遵守防疫規例，其間在將軍澳多個地點發現11名男女未有正確配戴口罩，另外5名男子聚集，遂向他們作出票控罰款。



將軍澳警區警務人員今日（13日）在區內展開代號為「松塔」（PINETOWER）的防疫行動，巡邏尚德邨、景林邨、石角路、唐明街公園及寶琳港鐵站等多個地方。其間警方發現共10名本地男子及1名本地女子（介乎31至70歲）未有正確配戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章），遂向他們發出定額罰款通知書。

人員亦在尚德邨發現5名本地男子（介乎46至74歲）聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（限聚令）規例》（第599G章），同樣向他們發出定額罰款通知書。

此外，警方聯同食物環境衞生署及康樂及文化事務署，在沙田大會堂、鞍祿街公園、鞍誠街花園以及積泰里花園一帶共發現19名外傭（34至61歲）聚集，涉嫌違反第599G章，人員遂向她們發出定額罰款通知書。

人員巡邏期間，在沙田正街發現一名29歲本地男子未有佩戴口罩，涉嫌違反第599I章，亦向他發出定額罰款通知書。

警方提醒市民應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例，強調會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。