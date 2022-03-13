天水圍數月大嬰兒疑跌落床　昏迷送院搶救

撰文：楊婉婷
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今日（13日）傍晚6時許，警方接獲報案，指在天水圍屏山南北路坑頭村一間村屋內，一名數個月大的嬰兒懷疑由床上墮地，昏迷不醒，但有呼吸及脈搏。救護車迅即趕往現場，將嬰兒送往屯門醫院急救。

意外受傷