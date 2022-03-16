元朗男子被私家車撞倒　昏迷送院搶救

撰文：鄧海興
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元朗發生交通意外。今日（16日）凌晨零時許，據報一名男子在大棠路近水蕉新村對開，被一輛私家車撞倒，他重創倒地，不省人事，其後由救護車送往屯門醫院搶救，當時他仍陷於昏迷。警方現正調查意外原因。

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