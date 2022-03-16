西貢斬人燒車案涉和勝和內訌　麵包店東主被「點錯相」替弟弟捱斬

西貢海傍廣場昨日（15日）清晨發生斬人燒車案，一間麵包店的58歲姓鄭男東主返回開舖時，遭3名埋伏店內廚房的刀手斬傷，事主送院後情況穩定。消息指，警方調查後懷疑事件涉及黑幫和勝和內訌有關，兇徒疑「點錯相」將鄭男錯認為其有黑幫背景的胞弟，副中誤車將他斬傷。警方正追緝2名刀手及幕後主腦。

警方事後於清水灣道發現有人燒車，並拘捕一名涉案37歲姓梁男子，據了解，梁為一名釋囚，因欠債纍纍被債主指派到場拍片，不料失手就擒。



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消息指，被斬傷姓鄭男東主的胞弟為黑幫和勝和的成員，屬荃灣雙膺清派別。他早前與同門另一名幫員、屬佐敦子騰、囝囝派別的「黑鬼倫」有金錢瓜葛，對方因借去鄭弟約60多萬金錢，事隔半年仍未交還，黑鬼倫日前被人貼大字報追債。疑有人深深不忿，派出兩名刀手及一名拍片者欲伏擊鄭弟，未料「點錯相」，斬傷開店的兄長。

落網兇徒剛出獄被債主指派到場拍片抵債

疑兇事發駕車至清水灣道壁屋巴士站，打算放火燒車毀滅證據，被一名休班警員撞破，當場制服姓梁男子。據悉梁同為和勝和成員，剛服刑4年出獄，因欠債纍纍，借大耳窿後無力償還，被債主指派到場拍片，債務可以一筆勾銷，豈料失手被捕。

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事發昨日清晨近5時，男東主返回西貢海傍廣場2號一麵包店開鋪時，赫見3名身穿黑衣男子在麵包店的廚房內。其中兩名持刀男子上前施襲，另一名兇徒在場看守，3人施襲逃去。警員到場，發現一把約15吋長的牛肉刀。遇襲的鄭男左眼、左腳及左手4隻手指被斬傷，他清醒送至將軍澳醫院治理，留醫情況穩定。