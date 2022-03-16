沙頭角大埔8日內3男捱斬　警拘7兇徒　疑涉「新義安」同室操戈

沙頭角鹿頸路與大埔廣福邨停車場分別於上月25日及本月4日發生傷人案件，兩案共3名男子被多名兇徒持刀襲擊受傷。警方根據線報及經深入調查後，於今日（16日）清晨拘捕7名疑兇。消息稱，被捕各人與傷者均有大埔「新義安」背景，疑事件涉幫派內同門糾紛，案件由大埔警區反三合會調查組繼續調查。



被捕7名本地男子（介乎19至37歲），涉嫌傷人、藏有攻擊性武器等。消息稱，各人有大埔「新義安」背景，與兩案中3名捱斬的傷者份屬同門，雙方過去已發生多次大大小小的同門打鬥，未料演變成嚴重傷人血案。

今日清晨時分，警方新界北總區反三合會行動組聯同大埔警區刑事部及邊界警區重案組，在大埔區拘捕該7名疑兇，相信他們與該兩宗傷人案件有關，所有被捕人現正被扣留調查。案件交由大埔警區反三合會調查組繼續調查，警方稱行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

上月25日晚上10時許，2名分別20歲及21歲的青年駕乘一輛私家車，沿鹿頸路往大埔方向行駛，途至近海背嶺對開時，據報對面線往沙頭角方向有一輛七人車越過雙白線，迎頭撼停私家車。七人車隨即跳出4至5名惡煞，分持刀棍扑爆私家車擋風玻璃及車窗，繼而向2名事主施襲，2人多處中刀浴血；兇徒逞兇後棄車，跳上另一輛接應車輛逃去。

本月4日凌晨3時許，25歲姓馬男子在大埔廣福邨停車場對出位置遭到4名男子用刀襲擊，兇徒得手後亦登上一輛私家車逃離現場。

沙頭角攔車斬人案↓