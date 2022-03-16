警搗「一條龍」偷單車集團　網上轉售賊贓　拘3男女包括13歲男童

警方搗破「一條龍」偷單車集團，專向停泊在單車停泊處的單車埋手，用工具剪爛單車鎖，得手後再偽裝成二手單車賣家，在網上平台兜售賊贓。警方先後於將軍澳、屯門拘捕3名涉案男女，年紀最細僅13歲，涉及多宗單車盜竊案件，行動中，警方一共檢獲相關犯案工具以及6輛單車。



警方於2月25日接獲一名21歲男子報案，指其停泊於屯門龍澤路單車停泊處的一輛約值700元的單車被盜去。屯門警區刑事調查隊第7隊接手調查，發現有人利用網上平台售賣被盜的單車，其後鎖定一名疑犯，於3月1日中午在將軍澳區拘捕一名13歲男童，涉嫌盜竊，並檢獲涉案單車。

警方其後深入調查，揭發有不法分子以「一條龍」形式犯案，專門在單車停泊處偷單車，再假扮二手單車賣家在網上兜售，向買家提供戶口收款，成功交易後安排送貨給買家。警方隨後再鎖定一男一女涉案疑犯，涉嫌與區內多宗單車盜竊案件有關，並於昨日（15日）突擊搜查屯門區內一單位，拘捕一名44歲姓劉本地男子及一名35歲姓黃本地女子，涉嫌盜竊，並在單位內檢獲6輛涉案單車，總值約2萬5千元，以及一批相關犯案工具，例如螺絲批、壓力鉗等。據悉，兩名被捕男女為情侶關係，現正被扣留調查。

警方呼籲市民如懷疑單車被盜，請致電3661 5857與屯門警區刑事調查隊第七隊聯絡。又 重申，盜竊屬嚴重罪行，最高可被判10年監禁，市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民應將單車放置在合法的單車停泊處，並把單車輪牢固地鎖在固定設施上。市民切勿將單車隨意停泊在街道或公眾地方，以免賊人有機可乘。