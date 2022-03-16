港漢在台跌傷頸椎留醫　杜汶澤稱已與對方通電　料下周一施手術

台灣一名六旬香港男子近日在當地不慎跌倒傷及頸椎，但因沒有台灣健保及經濟拮据，未能自費施手術醫治。移居台灣的藝人杜汶澤今日（16日）在個人facebook專頁發帖講述事態進展，表示已透過長途電話聯絡男傷者，電話中對方引述醫生說「如果不動手術的話，會變成終身殘廢」。杜又表示會負擔男傷者的手術費及之後所需的看護照顧費用，預計醫院會在下星期一安排男傷者接受脊骨手術。



杜汶澤今日（16日）在個人facebook專頁發帖講述事態進展。

杜汶澤昨日（15日）指透過身處台灣的助理，聯絡當地衛生福利部門、社工及醫院公關，派人前往醫院了解事件。他今日再在fb專頁發帖交代情況，指已經跟身處台灣的遇事港人許先生通過長途電話，對方是日前在浴缸不慎跌倒受傷，但由於沒有健保卡，所以手術費要自行承擔。杜引述許透露，醫生說「如果不動手術的話，會變成終身殘廢」。

雖然暫時未知道手術費多少，但礙於傷者目前經濟能力有限，杜汶澤表示手術費由他本人負擔，又指「現在醫院會在星期一安排他動脊骨手術，之後需要看護照顧，費用亦會由本人代付」。

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今次事件由一名熱心的台灣看護揭發。本月12日她在fb群組「香港人在宜蘭」求救，指涉事來自香港的六旬男子，疑在當地跌倒傷及頸椎，身上金錢亦懷疑被盜，在沒有台灣健保的情況下經濟拮据，未能施手術醫治。她雖然並非事主的看護，但眼見對方無親無故，終日臥床動彈不得，於心不忍在網上作呼籲，盼為男事主尋親及大眾施援。帖文一出，立即引起港台兩地網民熱烈迴響，有熱心市民更立即贈送尿片、濕紙巾、看護墊等物品。

不過，杜汶澤在帖文中引述醫院社工向他表示，由於現在疫情關係，希望大家不要再來醫院，一方面會騷擾許先生休養，另外一方面亦違反防疫條例，故由他代醫院社工跟有心人士說一聲，請大家多多包涵。