大埔海濱公園對開老翁墮海亡

撰文：劉定安
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16日晚上11時許，一名老翁被發現在大埔海濱公園對開海面漂浮，消防接報到場，將老翁救起，救護員為其急救，並送往那打素醫院，惟經搶救後終證實死亡。警方正調查事件。

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