天水圍單車匯合中心AED機被偷走　警方追緝竊賊調查動機

天水圍有無良賊人偷走康體場地的AED機（自動體外心臟去纖顫機）。今日（17日）上午9時許，天水圍單車匯合中心的一個AED機被賊人偷去，上址保安表示，今早7時許巡邏時一切如常，其後突然聽到擺放AED機的盒子發出聲響，折返視察卻發現AED機已不翼而飛。警方接報到場，正追緝竊賊，並調查犯案動機，暫時無人被捕。



康文署自2011年起，在轄下所有水上活動場地、陸上康樂場地，以及多人到訪的文化場地設置AED機，現時總共裝置逾400個自動心臟去顫器。其實，自動心臟除顫器因用法簡單，故又稱「傻瓜救心機」，使用者只需打開儀器，並跟從機器的語音指示操作，在適當位置貼上電極片、按下電擊掣及施行心肺復蘇法等，就能救人一命。

跟從AED語音指示操作簡單

當見到有人暈倒，應立即上前查看病人是否仍有呼吸。呼吸時胸口會有起伏，若該人胸口沒起伏，「叫極唔醒」，便應該懷疑出現心臟停頓，立即使用自動心臟除顫器。即使市民沒受過專業訓練也不需擔心，AED操作非常簡單。

先打開AED的蓋，解開病人衣物並移除頸鏈等飾物，根據AED的語音指示，將兩塊電擊片貼在病人左下胸及右上胸，AED會自動分析病人心律，期間所有人應與病人保持距離。若AED決定需要電擊，會自動充電，只需跟隨語音指示按紅色掣進行電擊，部份AED更會自動進行電擊。