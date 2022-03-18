社企疫境｜新生會社企生意剩四分一謀轉型　冀政府採購社企產品

新冠肺炎疫情歷時超過兩年仍未結束，各行各業大受打擊，社會企業只能在一波又一波衝擊之下掙扎求存。新生精神康復會社會企業，為精神病康復者提供就業機會及培訓，提倡傷健共融及身心靈健康，涉獵餐飲、零售及農業產品等業務，聘請逾60員工，過半為康復者。前四波疫情，新生會社企營業額減少三分一至一半，第五波更餘四分一，該會副總經理陳心慧稱：「（生意）新年後直插水。」他們謀求轉型自救，同時期望政府採購社企產品，好讓業界有穩定的工作機會。
早於2001年政府引入「社會企業」概念前，新生會已於1994年組織「模擬企業」。新生精神健康會社會企業副總經理陳心慧表示，當時新生會在屯門建生邨開設菜檔，讓精神病康復者於真實的環境工作學習所需的工作技巧，提供工作機會，並藉以倡導傷健共融，減低當時社會對康復者的誤解。至今28年，新生會旗下的社企已發展至20多項，主要為餐飲及零售業，包括在多間醫院及大學開設的cafe330、新生便利店及售賣健康食品的農社330等，聘請逾60名員工，當中超過一半為精神病康復者，除了以往的使命，更希望推動大眾對身心靈健康的關注。
大學餐廳生意低過暑假 第五波疫情社企營業額餘四分一
過去兩年，新生會社企與不少同行一樣承受疫情衝擊。陳心慧指，新生會社企不少餐廳開設於醫院及大學，「十號風球都要開」，亦不能提早關門，「但訪客全部冇，唔畀探病」，大學更為嚴重，既沒有學生，職員亦在家工作，「生意仲低過以往暑假」。連帶旗下負責生產輕食供應cafe的中央廚房，訂單大為減少。過去四波疫情社企營業額急降三分一至一半，第五波疫情忽然而至，omicron傳染力強，市民更少外出，營業額「新年後直插水」，慘餘約四分一。
社企謀轉型 中央廚房推急凍食品
面對逆境，新生會社企力求轉型。中央廚房早在兩年前推出急凍食品，例如牛肋條、祕製雞翼及點心等，在旗下零售店出售。她感激疫情生期間有公司資助聘請點心師傅，教導學員製作牛肉球、珍珠雞等點心，成功增加收入，同時學員亦學習到新技能。原本在第四波疫情緩和後，中央廚房一度減少生產急凍食品，但隨着第五波的衝擊，再加推救亡。此外，她透露正研究相關短期扶貧計劃，協助低收入家庭市民渡過難關。
咖啡店結合身心靈空間 設pop-up store零售產品
新生會設於灣仔的so330結合咖啡店及身心靈空間，近日金鐘農社約滿結業後，他們於so330僻出空間，設置pop-up store（期間限定店）出售健康產品及有機菜，並積極聯絡熟客，希望可以增加收入，逆境求生。
第五波疫情的困難不只面對顧客銳減。陳心慧稱，今次疫情有員工或其家人確診，或擔心染疫而請假，出現人手短缺的情況，只能向大學申請縮短營業時間。此外，由於近來物流成本會上漲，供應商已表示部份食材來貨價會上升，新生會社企需要尋找代替品，必要時或向大學、醫院等單位申請加價。
中央廚房不符資助資格 冀政府採購社企產品
新生會社企撐過前四波疫情，生意雖然不如以往旺季要聘請兼職，但並未裁減全職人手及商舖倒閉，現時亦不斷謀求出路。往年其餐飲業務獲批政府防疫抗疫基金，但聘用10人之多的中央廚房則不歸類為食肆，她期望日後政府可以批准中央廚房申請資助。除了申請資助，陳亦希望政府可以帶頭採購不同社企物資，雖然未必能足夠應付政府全部需要，好讓業界有穩定的工作機會。