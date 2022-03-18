社企疫境｜新生會社企生意剩四分一謀轉型　冀政府採購社企產品

新冠肺炎疫情歷時超過兩年仍未結束，各行各業大受打擊，社會企業只能在一波又一波衝擊之下掙扎求存。新生精神康復會社會企業，為精神病康復者提供就業機會及培訓，提倡傷健共融及身心靈健康，涉獵餐飲、零售及農業產品等業務，聘請逾60員工，過半為康復者。前四波疫情，新生會社企營業額減少三分一至一半，第五波更餘四分一，該會副總經理陳心慧稱：「（生意）新年後直插水。」他們謀求轉型自救，同時期望政府採購社企產品，好讓業界有穩定的工作機會。



新生精神康復會社會企業屬下的新生農社是首批進駐屯門西鐵站的商舖。（蔡正邦攝）

早於2001年政府引入「社會企業」概念前，新生會已於1994年組織「模擬企業」。新生精神健康會社會企業副總經理陳心慧表示，當時新生會在屯門建生邨開設菜檔，讓精神病康復者於真實的環境工作學習所需的工作技巧，提供工作機會，並藉以倡導傷健共融，減低當時社會對康復者的誤解。至今28年，新生會旗下的社企已發展至20多項，主要為餐飲及零售業，包括在多間醫院及大學開設的cafe330、新生便利店及售賣健康食品的農社330等，聘請逾60名員工，當中超過一半為精神病康復者，除了以往的使命，更希望推動大眾對身心靈健康的關注。

大學餐廳生意低過暑假 第五波疫情社企營業額餘四分一

過去兩年，新生會社企與不少同行一樣承受疫情衝擊。陳心慧指，新生會社企不少餐廳開設於醫院及大學，「十號風球都要開」，亦不能提早關門，「但訪客全部冇，唔畀探病」，大學更為嚴重，既沒有學生，職員亦在家工作，「生意仲低過以往暑假」。連帶旗下負責生產輕食供應cafe的中央廚房，訂單大為減少。過去四波疫情社企營業額急降三分一至一半，第五波疫情忽然而至，omicron傳染力強，市民更少外出，營業額「新年後直插水」，慘餘約四分一。

社企謀轉型 中央廚房推急凍食品

面對逆境，新生會社企力求轉型。中央廚房早在兩年前推出急凍食品，例如牛肋條、祕製雞翼及點心等，在旗下零售店出售。她感激疫情生期間有公司資助聘請點心師傅，教導學員製作牛肉球、珍珠雞等點心，成功增加收入，同時學員亦學習到新技能。原本在第四波疫情緩和後，中央廚房一度減少生產急凍食品，但隨着第五波的衝擊，再加推救亡。此外，她透露正研究相關短期扶貧計劃，協助低收入家庭市民渡過難關。

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咖啡店結合身心靈空間 設pop-up store零售產品

新生會設於灣仔的so330結合咖啡店及身心靈空間，近日金鐘農社約滿結業後，他們於so330僻出空間，設置pop-up store（期間限定店）出售健康產品及有機菜，並積極聯絡熟客，希望可以增加收入，逆境求生。

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第五波疫情的困難不只面對顧客銳減。陳心慧稱，今次疫情有員工或其家人確診，或擔心染疫而請假，出現人手短缺的情況，只能向大學申請縮短營業時間。此外，由於近來物流成本會上漲，供應商已表示部份食材來貨價會上升，新生會社企需要尋找代替品，必要時或向大學、醫院等單位申請加價。

中央廚房不符資助資格 冀政府採購社企產品

新生會社企撐過前四波疫情，生意雖然不如以往旺季要聘請兼職，但並未裁減全職人手及商舖倒閉，現時亦不斷謀求出路。往年其餐飲業務獲批政府防疫抗疫基金，但聘用10人之多的中央廚房則不歸類為食肆，她期望日後政府可以批准中央廚房申請資助。除了申請資助，陳亦希望政府可以帶頭採購不同社企物資，雖然未必能足夠應付政府全部需要，好讓業界有穩定的工作機會。