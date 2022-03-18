水之MINI｜外籍車主凌晨偕友救車　苦中作樂狂打卡留念

西貢大網仔MINI Cooper被困淺灘事件，今凌晨終於完滿解決，外籍車主聯同多名友人趕赴大網仔救車，MINI經過多小時泡泡浴經已死火無法開動，須由一輛大馬力的爬山車拖上岸，眾人表現興奮，多次拍照，似乎不太介懷今次烏龍事件。



消息稱，有人向外籍車主借來MINI Cooper，前往西貢石灘露營，並把汽車駛上沙灘方便看管，結果輪胎陷入沙泥中被困，至傍晚時分潮漲，MINI Cooper漸漸在水中央。

今（18日）凌晨2時左右，網上fb有人發文「係值得開心嘅，又威水又有型，梗係慶祝下先」，將MINI Cooper被拖上岸的相片上載互聯網，其中一張為水退後的情況，MINI仍擱淺在沙灘上，但水深不足半個車輪高度，其中七人對着手機自拍包括一名疑是車主的洋漢，他們相當雀躍，有人展示V型手勢。

另一張則是MINI Cooper已拖離沙灘，MINI車頭綁着鐵鍊，由爬山車拖行，相片中MINI車輪滿是泥沙，玻璃窗佈滿水氣，而MINI脫險後，在水氣的車窗畫上公仔，眾人又再來一次大合照，同樣笑逐顏開。

有網民認為MINI浸過海水：「醫番都晒藥費」、「成架車又咸又濕」、「全濕暑期 投奔初夏」，亦有網民認為該部MINI Cooper只值數萬元，損失有限，「其實架車幾萬蚊啫, 佢哋輸得幾多啊」、「另外一個角度睇 係人生裡面充滿回憶嘅一次」。

事發於昨日（17日），網上瘋傳多張「水之MINI」照片，最初只是水深及胎，車身無恙；及至晚上，疑因潮漲關係，該車一半已經「在水中央」，四車輪均被淹沒。警方及消防證實無人被困，其後聯絡上車主，揭發車主將座駕借予友人後出事，惟車主表示會自行安排拖車。