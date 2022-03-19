天降鐵枝擊中觀塘道私家車　司機乘客閃避受傷

觀塘發生驚險交通意外！今午（19日）約5時，一輛私家車沿觀塘道而行，駛至坪石邨對開時，突然有鐵枝從天而降，懷疑從龍翔道天橋砸下，擊中車頭擋風玻璃，幸好只留下凹洞，沒有直插車廂。私家車上的司機和乘客疑閃避時，扭傷腰、頸部、膊頭，所幸輕傷無大礙，救護員將車上的兩名男女送往聯合醫院治理。警方正調查意外成因，會否牽涉人為疏忽。



早於上月24日，本港亦發生同類意外，一輛私家車行經新田公路，駛至近落馬洲新田交匯處時，遭大石擊中車頭玻璃直插車廂，懷疑對面線一輛泥頭車，未有覆蓋好建築廢料，以致飛來橫禍，幸事故中沒有擊中男司機，他僅受輕傷。

本港過去曾發生類似重物擊中私家車奪命意外，2016年1月12日西九龍走廊一名56歲退休男警員駕車期間，被一塊體積約10厘米乘10厘米乘15厘米、重約4公斤的疑似花崗岩打穿車頭玻璃擊中右邊臉，當場死亡。

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章），司機須確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量和其擺放的方法，均不可對任何人士造成危險。司機違反有關規例，如屬首次定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月。如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。