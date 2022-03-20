昂船洲船員墮船艙　消防拯救

撰文：林振華
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今（20日）傍晚6時許，昂船洲昂運路5號一艘船隻上，有船員疑失足由高處墮下，跌落船艙受傷，同船其他船員發現報警。幸傷者清醒，消防到場拯救，警方正調查事件。

意外受傷