27歲女子西貢萬宜水庫疑行山失蹤　救援人員通宵搜索尋獲遺體

西貢發生懷疑行山失蹤事件。今日（21日）凌晨1時左右，警方接獲彩雲邨銀河樓一名住客報案，指其一名女鄰居，由昨日（20日）外出行山，至上述時間仍未回家，擔心她有危險。救援人員接報趕至上址了解情況，初步得悉21歲姓蕭女報案人，較早時接收到27歲姓葉女鄰居傳來的相片，懷疑葉女身處萬宜水庫一帶。凌晨5時許，大批救援人員在萬宜水庫集合，並在附近一帶四出尋找，惟至清晨6時仍未有葉女下落。據悉，事主的母親指女兒於昨晨11時左右出門，當時以為她外出上班，卻不知所終。及至清晨7時左右，救援人員尋獲一名女子，她昏迷不醒，隨後由救護員證實現場不治。警方正調查事件。

