盜竊集團超市偷酒上網兜售　4男女涉10案落網

近日香港多區均有超級市場被盜竊酒類產品，警方經情報分析及深入調查後，昨日（20日）搗破一個專門在超市偷酒再轉售圖利的盜竊集團，拘捕4人。



被捕人士分別是3男1女（42至51歲），當中包括集團主腦、骨幹成員及同黨，警方相信涉案盜竊集團已全數人落網。該集團活躍約3個月，涉至少10宗店舖盜竊案件，專門偷取威士忌、清酒及紅白酒等，失物總值約3萬元。

灣仔警區刑事調查隊第一隊主管督察黎焯楓今（21日）傍晚在記者會指出，涉案集團以「一條龍」犯案手法，分工精細，一手包辦由策劃、踩線、落手行動，以至將贓物變賣的過程。集團主腦會留意市場需要，指示同黨在全港各大超市的貨架上偷取比較熱門的洋酒，賊人得手後即登上接應車輛，再將贓物交予主腦處理。主腦在網上佯裝酒水分銷商，再將贓物以低於市值約兩至三成的價錢出售。

灣仔警區情報組人員於本月根據情報分析，發現部分類似手法的盜竊案件，疑是同一盜竊集團所為。警方經翻查大量閉路電視片段後，並於昨日（20日）鎖案集團用作作案的車輛，展開埋伏行動，在賊人犯案得手後隨即進行拘捕行動，其間起回一批贓物，包括8支酒精類飲品、包裝工具、小量現金及5件衣物。

行動中警方亦檢取一批包裝袋，相信集團將贓物套入包裝袋再轉售。警方經進一步調查後，相信除了這宗案件，涉案集團涉及另外9宗同類案件，分別發生於港島及新界區共10間超市。案中被偷走的酒類產品共41支，全部屬中價貨品，每支由數百元至2,000多元不等，總值約3萬元；主要因為這些貨品被放置在貨架上較容易拿取的位置，故賊人有機可乘。

警方在案中暫時未發現賊人將低價酒轉換包裝，當作高價酒出售的情況，呼籲商舖負責人加設防盜系統，市民亦須提高警覺以免購入賊贓。所有被捕人士正被扣留調查。