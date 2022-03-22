沙田一地盤男工意外墮1.5米深坑　獲救腳傷送院治理

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（22日）早上9時許，一名男子於沙田博泉街一地盤工作時，意外墮下約1.5米深的泥坑，男工腳部被困受傷。消防員到場將男工救出，他清醒由救護車送院治理。警方正調查案件。

工業意外