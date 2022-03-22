牛頭角上邨常滿樓男子猝死

撰文：凌逸德
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今日（22日）上午11時，牛頭角上邨常滿樓單位一名男子報案，指其58歲姓余胞弟暈倒，警方及救護人員到場，證實事主已死亡。警方正調查事件，死因有待驗屍後確定。

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