2男網上鼓吹染疫人士四處播毒　一人確診仍不顧限制外出用膳

兩名男子於今年2月份在兩個網上社交平台，鼓吹染疫人士四處播毒，害他人蒙受感染危險，涉嫌煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》。警方經調查後，昨日（21日）拘捕41歲及29歲兩男子，並發現41歲男子明知染有新冠病毒，仍不理隔離限制到食肆用膳。被捕二人正被拘留調查，警方不排除有更多人被捕。



網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌將會出席交代案情指，承接3月8 日及3月14日的行動，網罪科昨日（21日）進行第三階段的拘捕行動，將在網上社交平台提倡反對政府防疫措施、違反《預防及控制疾病規例》、以及明知染疫而不理會政府隔離措施，並在網上聲稱會外出播毒的人士拘捕。

為確保公共衛生，警方經調查及分析後，昨日分別在深水埗及西灣河拘捕41歲及29歲男子，二人涉嫌在今年2月份在網上社交平台鼓吹染疫人士四處播毒，涉嫌干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」。

警方調查發現29歲男子亦涉嫌於2019年12月份在網上鼓吹其他人對警務人員使用暴力，涉嫌干犯「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害罪」。而41歲男子則自知染有新冠病毒，仍不理會政府隔離限制，外出食肆用膳，使他人蒙受感染危險，涉嫌違反《預防及控制疾病規例》第599A章第32條「任何人不得使他人蒙受感染的危險」。行動中，警方檢獲5部電話及5部電腦，被捕人士正被拘留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

根據《預防及控制疾病規例》第599A章32條，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉身處任何公共運輸工具；或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或該人在該處的行徑；或藉從事任何行業、業務或職業，而使其他人蒙受感染的危險。一旦被定罪，最高可罰款5,000元及監禁6個月。

警方提醒，高等法院於2019年頒布的臨時禁制令仍然生效，當中禁止在互聯網平台及媒介上促進、鼓勵、煽動或威脅使用暴力，臨時禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士有機會干犯藐視法庭罪。