足總CEO譚秋朗收恐嚇包裹藏溪錢、動物殘肢　警拘足總董事等3人

香港足球總會行政總裁譚秋朗被人恐嚇，更接連收到三個恐嚇包裹，分別藏有溪錢、紙紮物品、動物殘肢。警方接手調查後，今日拘捕1男2女，據悉3人互相認識，涉嫌刑事恐嚇。消息指，其中一名被捕人士為足總女董事王琬琪，疑早前與譚秋朗在公事上有糾紛，警方調查後懷疑案件與她有關，遂將她拘捕，並拘捕兩名有份犯案人士。



據了解，被恐嚇的事主為香港足球總會行政總裁譚秋朗。事發於去年11月，譚疑被人以言語恐嚇，對方的恐嚇手段更逐步升級。譚在今年2月及3月，再先後收到共3個帶有恐嚇成分的包裹，分別藏有溪錢、紙紮物品、動物殘肢，他於是報警求助。

案件交由沙田警區重案組跟進，人員經深入調查後，今日（22日）拘捕1男2女（介乎33至51歲），涉嫌刑事恐嚇。人員其後在被捕人士的住所及辦公室檢獲2部電腦、一部打印機、3部電話、一批衣物、八達通及膠紙，懷疑與案有關。所有被捕人現正被扣留調查。

翻查資料，上任足總行政總裁溫達倫在2020年6月離任後，該職位一直懸空，直至出身自商界的譚秋朗，於去年5月5日上任行政總裁。譚秋朗上任後會見傳媒時表示，發現足總內部有多處可以改善的地方，會花半年時間整頓架構，後來更傳出足總內部有多項人事變動，惟譚秋朗予以否認。

警方表示，根據《刑事罪行條例》第24條，威脅他人使其人身遭受傷害，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁5年，呼籲市民切勿以身試法。