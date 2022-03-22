疫下偏遠鄉村成聚賭勝地　警屯門楊小坑揭非法賭檔拘14人

因應疫情而實施的處所停業令，令不少市區處所停止運作，有不法之徒就利用偏遠而隱蔽的處所，違規經營非法賭場，以增加警方執法難度。警方今日（22日）突擊搜查屯門楊小坑一間鐵皮屋，搗破一個非法麻將及網上百家樂賭博場所，並拘捕10男4女，包括一名男主持。在行動中，警方共檢獲2張電動麻將枱、一張百家樂賭枱、4副麻將、2部電腦、一個閉路電視監控屏幕、約20萬元籌碼及7,000元賭款。



屯門警區特別職務隊循線鎖定楊小坑一間鐵皮屋，今日（22日）下午約6時聯同屯門警區刑事部及青山軍裝部人員突擊搜查，搗破一個非法麻將及網上百家樂賭博場所，並拘捕一名67歲姓梁男子涉嫌「管理賭博場所」被捕，而另外9男4女，年齡介乎38至74歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，而所有被捕人士現正被扣留調查。相關人士亦同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）被票控，其中場所負責人更將會被落案起訴。

經調查後，警方相信姓梁被捕負責人在涉案鐵皮屋高度設防，門口位置安裝多個閉路電視，亦發現檢獲的電腦屏幕，用作接駁閉路電視並監察單位外周遭環境，當發現有執法人員出現，負責人會即時會將單位鐵門上鎖，增加警方偵查難度。同時，賭博集團亦利用天然屏障，即附近大樹作為遮擋，令警方觀察及搜查增添不少障礙。而鐵皮屋面積更只有約500呎，環境極度擠迫，衞生情況十分惡劣，增加新冠肺炎病毒傳播的風險。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬元及監禁9個月。