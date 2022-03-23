三港女涉假冒公安及網上情緣被捕　美國律師新加坡商人失3500萬元

警方指，早前接獲2名身處美國及新加坡的男子舉報2宗案件，分別涉及網上情緣騙案及假冒公安騙案，涉案金額分別為2,200萬港元及1,300萬港元。葵青警區科技罪案組人員接手調查及經深入調查後，本月21及22日一連兩日於南區、葵青區及觀塘區拘捕3名本地女子（21至45歲）。

被捕人士罪名為涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），警員亦檢獲手機及銀行提款卡等證物。行動中，警員亦凍結其銀行戶口共約630萬元。被捕女子已獲准保釋候查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。



首宗案件受害人是一名美國律師，他於2020年11月透過約會網站結識一名東方女子，其後二人更發展為網上情侶，該女子誘使男事主於2個外匯平台作高額投資，事主先後將約260多萬美元(拆合約港元2,200萬港元)匯入8個指定的香港銀行的投資賬戶。後來，受害人發現其投資賬戶被暫停，而女方亦失去聯絡，才知受騙報案求助。經警方追查後，發現收款戶口的為一名30歲姓簡女侍應持有，警方周一(21日)將她拘捕。

另一宗案受害者為新加坡商人，他於2020年9月在當地接到自稱是深圳公安局官員的電話，指他涉及一宗洗黑錢案件， 其後又將電話轉駁至自稱為北京公安局官員，對方要求受害人支付保証金和調查費用以換取終止其案件。期後受害人按指示共3次合共1,300萬港元存入疑犯所指的戶口，後來受害人感受騙，其妻於香港報案。經警方追查後，找到2名收款戶口的持有人，分別是21歲姓歐女文員及45歲姓莫清潔女，前日將2人拘捕。

警方呼籲，市民應提高警惕，尤其牽涉到索取金錢及個人敏感資料，市民必要小心提防。市民如有懷疑，可致電警方反詐騙協調中心「防騙易」24小時熱線18222查詢。警方重申「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）乃嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部份、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。