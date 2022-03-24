葵涌14歲男童疑「搵快錢」涉21宗收債刑毀案　警調查後再拘兩青年

警方昨日（23日）於葵盛東邨截查一名14歲男童，發現男童藏有十多張收數紙，調查後揭他疑被招攬收數，涉及21宗刑事毁壞案，警方調查後再拘捕兩名16歲及19歲青年。



新界南機動部隊人員昨日凌晨時分於葵青區內進行反罪惡巡邏期間，於葵盛東邨對開發現一名14歲本地男童在一輛單車附近徘徊，形跡可疑，遂上前截查。經過初步調查，男童向警員承認較早前在大窩口邨偷竊該輛單車。警員其後搜查單車後座的一個袋中發現數十張收數紙。

葵青刑事調查隊接手跟進後，發現該名男童牽涉新界九龍多宗與收債有關的刑事毁壞案。案件轉交葵青警區重案組第一隊跟進，初步調查懷疑該名男童涉及3月各區合共21宗與非法收債有關的刑毁案，包括淋潑紅油、在門匙塞萬能膠及發放追債信件等。經過深入調查及情報蒐集，葵青重案組人員今天（24日）拘捕多兩名分別為16歲及19歲的涉案本地男子。

被捕男子現正被扣留調查，警方指不排除再有人被捕。警方調查發現青少年人透過朋友介紹，被不法分子透過通訊軟件招攬參與「搵快錢」工作。青少年收到指令後，到公共屋邨單位淋潑紅油、塞鎖匙窿及貼恐嚇字句。警方提醒青少年，參與刑事毁壞案最高刑罰為監禁10年，青少年切勿以身試法。警方亦呼籲家長留意子女有否抱著「搵快錢」的心態，從而被不法分子利用犯案。