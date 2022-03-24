警一連兩日拘5男涉26宗收債刑毀案　當中4人未成年　最細13歲

警方一連兩日（23日及24日）拘捕5名男子，他們涉嫌與多區收債有關的刑事毁壞案有關。先於昨日（23日）於葵盛東邨截查一名14歲男童，發現男童藏有十多張收數紙，調查後揭他疑被招攬收數，涉及21宗刑事毁壞案，警方調查後再拘捕兩名16歲及19歲青年。再於今日（24日），分別在觀塘區及牛頭角區拘捕一名13歲本地男童及一名14歲本地男童，懷疑他們收取報酬進行非法收數活動，並與上年4月至今年1月間的5宗刑事毁壞案件有關。



新界南機動部隊人員昨日凌晨時分於葵青區內進行反罪惡巡邏期間，於葵盛東邨對開發現一名14歲本地男童在一輛單車附近徘徊，形跡可疑，遂上前截查。經過初步調查，男童向警員承認較早前在大窩口邨偷竊該輛單車。警員其後搜查單車後座的一個袋中發現數十張收數紙。

葵青刑事調查隊接手跟進後，發現該名男童牽涉新界九龍多宗與收債有關的刑事毁壞案。案件轉交葵青警區重案組第一隊跟進，初步調查懷疑該名男童涉及3月各區合共21宗與非法收債有關的刑毁案，包括淋潑紅油、在門匙塞萬能膠及發放追債信件等。經過深入調查及情報蒐集，葵青重案組人員今天（24日）拘捕多兩名分別為16歲及19歲的涉案本地男子。被捕男子現正被扣留調查，警方指不排除再有人被捕。

今日（24日）上午約7時，警方再展開代號「犁庭掃穴」的拘捕行動，打擊黑社會非法活動。將軍澳警區反三合會行動組人員在行動中，分別於觀塘區及牛頭角區拘捕一名13歲本地男童及一名14歲本地男童涉嫌刑事毀壞，他們涉嫌與上年4月至今年1月的5宗刑事毁壞案件有關，他們懷疑收取報酬進行非法收數活動包括淋紅油、寫大字報、用膠水或其他東西堵塞鑰匙孔。而2名被捕人現正被扣留調查。警方表示，會全力追查背後操控青少年的犯罪份子，不排除會有更多人被捕。

警方調查發現青少年人透過朋友介紹，被不法分子透過通訊軟件招攬參與「搵快錢」工作。青少年收到指令後，到公共屋邨單位淋潑紅油、塞鎖匙窿及貼恐嚇字句。警方提醒青少年，參與刑事毁壞案最高刑罰為監禁10年，青少年切勿以身試法。警方亦呼籲家長留意子女有否抱著「搵快錢」的心態，從而被不法分子利用犯案。

警方重申，對任何暴力及嚴重罪行，採取零容忍的態度，必定會嚴正執法，將犯人繩之於法。並且強調，刑事恐嚇及刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可分別判監禁5年及10年。市民切勿以身試法。