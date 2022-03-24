警旺角荃灣搗兩非法賭檔　共拘15男女兼發告票

警方今日（24日）分別於旺角及荃灣搗破兩個非法賭檔。先於中午12時，展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，循線突擊搜查廣東道887號的一個住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔，共拘捕6名男女，並檢獲5部釣魚機及約500元賭款。其後亦同於下午，突擊搜查河背街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，共拘捕9名男女，並檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、少量賭款及一些賭博工具。



油尖警區特別職務隊人員在廣東道的行動中，以涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），拘捕一名38歲姓王本地男子。另外3名本地男子、一名本地女子及一名非華裔男子，年齡介乎38至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被票控定額罰款通知書。而所有被捕男女現正被扣留調查。

荃灣警區人員在河背街的行動中，拘捕一名33歲姓蘇本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，2名本地男子及6名本地女子，年齡介乎33至56歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被票控定額罰款通知書，他們現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁8個月。